Altri temporali in arrivo, l'allerta meteo passa ad arancione sulla costa

L’approfondimento di una saccatura in area balcanica causerà, dalla giornata di oggi sabato 13 luglio, un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla nostra regione, con fenomeni temporaleschi localmente intensi, che interesseranno in particolare i settori adriatici. Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie a ridosso delle zone interne della Puglia settentrionale.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.temporali potrebbero estendersi dalla tarda mattinata sino alla prima serata anche alla provincia di Brindisi e al Salento. Ieri, in previsione di ciò, il Dipartimento nazionale della Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e temporali su tutta la regione valido per 36-24 ore a partire dalle ore 8 di stamani.

Aggiornamento del pomeriggio di sabato 13 luglio

la protezione civile della Regione Puglia fa sapere che l’intensificazione di un flusso di correnti nord-occidentali in quota interesserà ancora nei prossimi giorni l’Italia, confinando l’anticiclone nord-africano in area algerino-tunisina. La giornata odierna vede lo scivolamento di aria più fresca ed instabile con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, più attive ed intense lungo i settori centro-meridionali adriatici.

Come nella previsione del Bollettino di criticità si stanno registrando precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori costieri. Pertanto per la giornata odierna è stato elevato il livello di criticità per rischio idrogeologico per temporali dal colore giallo al colore arancione in particolare sui settori costieri. I fenomeni sono accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.



Sulla base di quanto esposto e dell’Avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, il Centro Funzionale Decentrato dalle ore 14 del 13 luglio 2019 per le successive 7 ore (cioè sino alle 21 circa) ha emanato un'allerta arancione per rischio idrogelogico per temporali sul versante adriatico e un'allerta gialla sia per rischio idrogeologico che per temporali sulle restanti zone della regione.

Da domani, secondo le prevision i meteo, subentrerà un moderato vento di maestrale e la situazione tornerà alla normalita