Brindisi: le raffiche di scirocco devastano "Gommalandia"

BRINDISI – Gonfiabili ammassati l’uno sull’altro. Transenne trascinate per metri. Tettoie abbattute. Gommalandia, un tendone con giochi per bambini realizzato nel parcheggio del centro commerciale Ipercoop – Le Colonne, è stato devastato dalle raffiche di scirocco. La struttura, meta di numerose feste di compleanno, ha riportato danni notevolissimi. I proprietari saranno costretti a disdire gli eventi programmati per i prossimi giorni.