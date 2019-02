Un week-end sotto le raffiche dello scirocco, ma niente pioggia

BRINDISI - Un fine settimana senza pioggia, ma dominato da forti venti meridionali che toccheranno intensità notevoli, soprattutto con le raffiche che sono tipiche dello scirocco e dell'ostro. Il mare tenderà da forza 7 a raggiungere forza 8. Data la provenienza della massa d'aria perturbata, le temperature effettive oscilleranno tra i 12 e i 15 gradi Celsius, ma l'esposizione assieme a percentuali di umidità tra l'85 e il 90 per cento al vento modificheranno verso il basso la temperatura percepita.

Il vento, come già detto la farà da padrone, sotto un cielo che soprattutto domenica si presenterà coperto: sabato e domenica soffierà da direzione variabile tra sud a sud-est con intensità media di 44 chilometri orari (poco meno di 24 nodi), ma con raffiche che potranno toccare i 77 chilometri orari (42 nodi). Quanto basta per consigliare ai pochi possessori di barche che non consultano il meteo di rinforzare gli ormeggi, e a chi ha roba non saldamente assicurata su terrazzi e balconi di mettere tutto al sicuro.