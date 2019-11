Brindisi, scirocco senza tregua: allerta gialla per il vento

BRINDISI – Lo scirocco non concederà tregua alla nostra provincia e all’intera area ionico-salentina, che sarà battuta nei prossimi giorni dal vento da sud-sud-est con intensità medie attorno ai 20 nodi (36-37 chilometri orari) ma con raffiche fino a 32-36 nodi (60-66 chilometri orari).

La Protezione civile della Regione Puglia al momento ha emesso un’allerta meteo gialla per vento dalle 00,00 di venerdì 15 novembre, valida per 24 ore, ma in realtà la stessa situazione si protrarrà sino alla tarda serata di domenica quando lo scirocco dovrebbe calare di intensità. Ma bisognerà aspettare la serata di martedì prossimo per l’arrivo del maestrale, che soffierà per un paio di giorni prima di lasciare nuovamente il campo allo scirocco.

Come riportato nei due grafici, che illustrano le previsioni del sito meteo di Windfinder, alle 19 di venerdì 15 novembre lo scirocco toccherà l’intensità più alta della giornata, ma con maggiore intensità nell’area collinare (località Caranna di Cisternino) che a Brindisi (Marina di Bocche di Puglia). Andamento simile anche sabato e domenica, quando nella serata si potrebbe registrare anche qualche piovasco. Mare tendente a forza 5. Le temperature medie non subiranno variazioni rispetto a quelle dei giorni scorsi.

