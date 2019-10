Temporali e scirocco: allerta meteo gialla per Brindisi e Salento

BRINDISI – Allerta meteo gialla per le sole tre province di Brindisi, Lecce e Taranto per la giornata di domani giovedì 10 ottobre, emessa dalla Protezione civile della Regione Puglia, per “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. I fenomeni possono essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”. La perturbazione, determinata da un vortice depressionario sul Mar Libico, non comporterà un abbassamento delle temperature, che nelle ore centrali della giornata oscilleranno attorno ai 25 gradi, causa i venti meridionali in oscillazione tra ostro e scirocco di intensità moderata ma con raffiche sino ai 25 nodi. L’allerta parte dalle 8 del mattino ed è valida per le successive 12 ore.