Tempesta di vento: allerta meteo arancione per il Brindisino

BRINDISI – Raffiche di vento da nord-nordest su tutta la provincia di Brindisi fino a 75 chilometri orari. Si sta manifestando nel pomeriggio di oggi 5 gennaio 2020 la burrasca annunciata, la prima del nuovo anno, con emissione di allerta meteo gialla da parte della Protezione civile regionale, avviso valido sino alla notte prossima, diventata arancione con una nuova nota delle 14 di oggi, valida per le zone Salento, Puglia centrale adriatica e Bacino del Lato e del Lenne (provincia di Taranto). Il vento, secondo le previsioni, sarà infatti molto teso anche domani, lunedì 6 gennaio.

Attualmente l’Adriatico Meridionale è interessato da una burrasca da nord forza 9, tendente domani a forza 8. Vigili del fuoco pronti all’intervento per eventuali danni e situazioni di criticità dovute alla situazione meteo, principalmente caduta di alberi, di segnali, cartelloni pubblicitari pali della pubblica illuminazione e coperture di solai. La perturbazione è determinata in parte da una saccatura di origine polare che si estende fino al Mediterrabneao orientale. Per la giornata del 6 gennaio ancora venti da moderati a forti dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, in attenuazione serale.