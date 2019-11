Peggiorano le condizioni meteo: forti raffiche, mare forza 9

BRINDISI – Vento di scirocco in netto rinforzo oggi pomeriggio su Brindisi e provincia con raffiche prolungate di 50-60 chilometri orari. Intensità destinata a crescere col passare delle ore, sino ad una previsione di circa 80 chilometri orari di raffica nella prima serata. Rovesci di media intensità hanno investito la città e la provincia nelle ultime ore. La tendenza attuale per l’Adriatico Meridionale è forza 9. Le due navi attese a Brindisi entrate regolarmente in porto.

La dichiarazione di allerta meteo arancione dichiarata ieri sera dalla Protezione civile regionale, sia per il rischio idrogeologico legato alla pioggia, che per il vento, comporta un corrispondente assetto del personale in servizio dei Vigili del Fuoco, che hanno già effettuato alcuni interventi, e delle associazioni comunali della Protezione civile. In mattinata partiti e arrivati regolarmente i voli programmati dell’Aeroporto del Salento (ritardo solo del volo da Ginevra).

Poco prima delle 17, a Brindisi il vento ha raggiunto intesità massima di circa 50 chilometri orari. Lo scirocco ha toccato maggiore intensità nell'entroterra. per la giornata di lunedì si prevede ancora pioggia, ma calerà rispetto alle medie di oggi la forza del vento. Non resta che attendere gli sviluppi delle condizioni meteo nella serata.

Articolo aggiornato alle 17,10 del 24 novembre 2019