Cerchi in lega auto: guida alla riparazione e alla pulizia

I cerchi in lega conferiscono sportività alla vettura e sono un accessorio oggi sempre più diffuso anche sulle auto economiche.

Con il passare del tempo, però, le condizioni delle strade e qualche urto contro il marciapiede possono far perdere parte della loro lucentezza oppure danneggiarli sui bordi, riducendo l’effetto estetico finale.

Vi consigliamo alcune operazioni pratiche fai da te che permettono di ottenere un risultato soddisfacente su un cerchio opaco o vittima di leggere abrasioni.

Come pulire i cerchi in lega

I cerchi in lega sono, ovviamente, una delle parti dell’auto che si sporca più facilmente. Per mantenere la lucentezza originale, è consigliabile pulire i cerchioni tra le 2-3 volte al mese. Prima di procedere è preferibile effettuare il lavaggio dell’intera auto per evitare che lo sporco o il grasso vadano a depositarsi sui cerchi appena puliti.

Qui di seguito alcuni utili consigli:

Non pulire mai un cerchio in lega quando è caldo

Iniziare a sciacquare i cerchi, mediante uno spruzzatore d’acqua, in maniera tale da rimuovere i residui di polvere e altro sporco

Non utilizzare prodotti acidi ed evitare i lavaggi automatici che potrebbero portare alla formazione di graffi

Utilizzare detergenti appositi per cerchioni rispettando le indicazioni fornite dal produttore

Evitare i getti d'acqua con una pressione superiore a 1 bar

In caso di macchie particolarmente difficili da rimuovere è possibile utilizzare una soluzione di acqua e aceto per eliminare il grasso persistente

Risciacquare utilizzando un panno pulito in microfibra o in pelle di daino

Terminato il lavaggio applicare della cera protettiva

Riparazione cerchi in lega

I cerchi purtroppo possono danneggiarsi facilmente, per esempio, dopo il contatto con un marciapiede. I danni superficiali possono essere facilmente riparati utilizzando gli appositi kit per il ritocco della vernice. In caso di abrasioni di maggior rilievo, deformazioni, corrosione o spaccature meglio rivolgersi al nostro carrozziere di fiducia o a ditte specializzate. In generale, è possibile riparare danni che raggiungono un massimo di 1-2 millimetri di profondità.

Costo riparazione cerchi in lega

La spesa per i costi di riparazione dei cerchi in lega dipende da numerosi fattori: il modello di cerchione, l'entità del danno e il tipo di riparazione da effettuare. Costi che, in generale, partono da circa 40 euro per la sola raddrizzatura.

