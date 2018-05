A S.Pietro le comunità parrocchiali invitano i candidati sindaco a un confronto

SAN PIETRO VERNOTICO – Le comunità parrocchiali incontrano i candidati sindaco di San Pietro Vernotico. L’appuntamento è per mercoledì 30 maggio alle 19.30 presso il teatro Don Bosco. Modererà Vincenzo Paticchio, responsabile ufficio stampa arcidiocesi di Lecce. L’invito è esteso a tutta la cittadinanza.

L’evento è stato organizzato dalle parrocchie Santissima Maria Assunta diretta da don Benedetto Strumiello, Santi Angeli Custodi, guidata da don Vincenzo Martella e San Giovanni Bosco diretta da don Alessandro Mele. Sacerdoti che a quanto pare hanno deciso di essere in qualche modo presenti nella vita politica del paese e di fornire altri spunti per una campagna elettorale che a San Pietro è cominciata all’insegna di attacchi rivolti ai concorrenti piuttosto che con proposte concrete su come si vogliono affrontare i prossimi cinque anni. Ma è ancora presto per tirare le somme, c’è ancora tempo per conoscere più da vicino gli intenti di coloro che si sono proposti per assumere le redini del paese.

Tornando ai parroci, risale all’8 maggio scorso una lettera aperta firmata dai tre, rivolta ai candidati sindaco in cui invitano a un confronto civile e sereno “Quale garanzia alle aspettative di una comunità già tanto sottoposta a sollecitazione dalle difficoltà di varia natura, economica, sociale, occupazionale, morale, relazionale”. Si leggeva nella lettera diffusa attraverso i social network e manifesti pubblici.

“Auspichiamo vivamente che tale confronto possa svolgersi da parte di tutti con rispetto, in un clima disteso di moderato e costruttivo dialogo e di autentica carità politica, libero nella verità e nella mitezza, attento solo agli interessi della comunità. Al punto da meritare finalmente che la tornata elettorale infonda nella cittadinanza quel senso di riscoperte comunitarietà e tranquillità, esempio di rinascita”.

Per le elezioni amministrative 2018 a San Pietro Vernotico concorrono alla carica di sindaco: Alessandra Cursi, avvocato, a capo della lista “E’ ora! Uniti con Alessandra Cursi Sindaco”; Cinzia Carrisi, assistente sociale, per il Movimento CinqueStelle; Salvatore Mariano, insegnante, nome scelto dal Pd che si presenta con la lista civica “Per San Pietro!” e Pasquale Rizzo, avvocato, ancora con la lista civica “Insieme per Rizzo sindaco”.

L’incontro di mercoledì 30 maggio sarà l’occasione per la cittadinanza di vedere i candidati sindaco sotto un profilo diverso rispetto a quanto hanno assistito fino a questo momento: comizi in piazza e incontri nelle periferie o con associazioni e comitati vari. Un’occasione che i cittadini di San Pietro, forse, non dovrebbero lasciarsi sfuggire.