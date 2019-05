La Saracino incontra Zingaretti. Il sottosegretario del Mise a Brindisi

Il sottosegretario del Mise a Brindisi

Il sottosegretario al Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, l’onorevole Claudio Durigon. Giovedì 23 maggio, alle ore 11, presso il salone assembleare di Confindustria Brindisi, incontrerà rappresentanti di Confindustria, Cna, Confcommercio e le segreterie territoriali dei sindacati Cgil, Cisl e Uil. L’incontro è stato promosso dal capogruppo della Lega Salvini Premier Puglia al Comune di Brindisi, Ercole Saponaro, e una delegazione dell'esecutivo cittadino del partito, composta dagli avvocati Lelio Lolli e Mimmo De Michele.

Mesagne: la candidata del Pd incontra Zingaretti

La candidata sindaco del Pd di Mesagne, Rosanna Saracino, si è incontrata stamattina con il segretario nazionale dei Democratici, Nicola Zingaretti. L’incontro è stato immortalato con una foto che la stessa candidata ha pubblicato sul suo profilo Facebook: “ Oggi ho avuto il piacere di incontrare e parlare con il segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti - ha scritto nel post la Saracino - che ha manifestato pieno sostegno alla mia candidatura e al centrosinistra di Mesagne”.

Articolo 1: il tour elettorale di Paolocci

A dieci giorni dalle elezioni europee del prossimo 26 maggio, Massimo Paolucci, candidato con la lista del Pd, torna in Puglia sabato 18 e domenica 19 maggio per una serie di incontri e iniziative pubbliche.

Ad accompagnarlo ci sarà Ernesto Abaterusso, presidente del Gruppo consiliare LeU/I Progressisti in Regione Puglia e Segretario regionale di Articolo Uno.

Sabato 18 maggio. Alle ore 16.30 Massimo Paolucci incontra gli elettori a Ostuni, presso il Comitato elettorale di Giuseppe Tagliente (via Ludovico Pepe, 4).

Alle ore 18.30, a Sannicandro di Bari, il candidato alle elezioni europee partecipa a un’iniziativa pubblica dal titolo “L’Europa che vogliamo”. L’evento, che vuole essere un’occasione per condividere l’idea di un’Europa più democratica, solidale e inclusiva che faccia da argine ai populismi e alle destre, vedrà la partecipazione del Coordinatore provinciale di Articolo Uno Vito Antonacci, del Presidente del Consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti Francesca Pietroforte, del Sindaco di Sannicandro di Bari Beppe Giannone e del Presidente del Consiglio regionale della Puglia Mario Loizzo. Concluderà Massimo Paolucci.



Domenica 19 maggio. Alle ore 9.30, a Nardò (Lecce), Massimo Paolucci incontra cittadini, elettori e simpatizzanti presso il Bar Il Gabbiano (piazza Mazzini).

Alle ore 11.00, a Mesagne, aperitivo con i sostenitori e gli elettori presso l’enoteca Giudamino (piazza Commestibili).

San Vito dei Normanni: il Movimento cinque stelle presenta il programma delle europee

Con un dibattito pubblico che si svolgerà domanica 19 maggio,alle ore 18,30, presso l'aula consiliare, , il Movimento 5 Stelle presenterà anche a San Vito dei Normanni il programma “Nuova Europa” con portavoce e candidati al Parlamento Europeo. Sarà l’occasione per conoscere il candidato nella circoscrizione sud Mario Furore, attivista pugliese che da anni si spende in tutta la regione. Saranno inoltre presenti Anna Macina, portavoce M5S alla Camera dei Deputati e Marco Ruggiero portavoce al Comune di San Vito dei Normanni.