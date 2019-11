Congresso nazionale Anci: De Nuzzo tra i sindaci delegati con diritto di voto

FRANCAVILLA FONTANA - Il sindaco Antonello Denuzzo sarà tra i sindaci delegati con diritto di voto al Congresso nazionale dell'Anci che si svolgerà ad Arezzo da martedì 19 a giovedì 21 novembre prossimi, L’Anci, Associazione dei comuni italiani, è presente sul territorio nazionale da oltre 100 anni e raccoglie 7.041 Comuni rappresentativi del 90 pe cento della popolazione.

Alla cerimonia inaugurale parteciperà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Congresso, oltre ad eleggere il nuovo presidente nazionale, carica attualmente ricoperta dal sindaco di Bari Antonio Decaro, sarà un utile tavolo di confronto tra i diversi livelli istituzionali per comprendere le strategie migliori per risollevare le sorti del Paese e superare le numerose crisi presenti in varie parti dell'Italia.

Al Congresso intereverranno, tra gli altri, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la ministra degli Interni Luciana Lamorgese, il ministro per gli Affari Regionali e Autonomie Francesco Boccia, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, la ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti, la ministra per la Pubblica Amministrazione Fabiana Daddone, la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova, il ministro perlo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e il ministro delle Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora

“In una fase storica particolarmente delicata per le nostre Città, il Congresso Anci rappresenta un momento di incontro e confronto fondamentale tra noi sindaci e gli altri livelli istituzionali – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – Sono onorato di rappresentare la Città di Francavilla Fontana e la Puglia in questa assemblea che, non a caso, vedrà presenti le più alte cariche istituzionali del governo e dello Stato”.