Bilancio: consiglio provinciale convocato per la vigilia di Ferragosto

BRINDISI - Il presidente facente funzioni della Provincia di Brindisi, Domenico Tanzarella, ha convocato il consiglio provinciale in prima convocazione per lunedì 13 agosto, alle ore 11e in seconda convocazione per martedì 14 agosto, alle ore 11, per l'approvazione dei Conti degli Agenti Contabili. Esercizio finanziario 2017, e per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017.

Ieri lo stesso tanzarella, a proposito del rinnovo del consiglio provinciale di Brindisi, aveva ricordato che il governo nazionale nel Decreto Milleproroghe ha approvato una norma, che è già passata al vaglio delle Commissioni prima di arrivare in Parlamento, con la quale si è stabilito che tutti i consigli provinciali che scadono entro il 31 dicembre, e con essi tutti i presidenti delle Province, saranno rinnovati con l’indizione delle elezioni nel cosiddetto “Election Day”.

La giornata unica di rinnovo per tutte le Province (si tratta di elezioni di competenza dei soli consigli comunali, e non più di un voto diretto dei cittadini), viene fissata dal Milleproroghe per il 31 ottobre di quest’anno. nel caso specifico della Provincia di Brindisi, oggetto di ricorso ai giudici amministrativi, saranno questi ultimi il 6 settembre prossimo, in udienza, a valutare "la sopravvenienza di questa normativa e la valenza della stessa anche per la Provincia di Brindisi. Quindi, il 6 settembre noi sapremo se la norma che ha approvato il governo varrà anche per la Provincia di Brindisi", ha detto Tanzarella.