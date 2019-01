Forza Italia: gazebo in piazza contro la manovra finanziaria

BRINDISI- Sabato mattina, 26 gennaio 2019, alle ore 11.00, in Brindisi alla piazza Vittoria, Forza Italia Brindisi riunisce i dirigenti, i sindaci ed i consiglieri eletti, i militanti del partito, per discutere della Manovra finanziaria varata dal Governo, che rappresenta la castrazione economica del nostro Paese in materia di impresa, lavoro e fiscalità.

Saranno presenti l’onorevole Mauro D’Attis, coordinatore regionale, e Laura De Mola, coordinatore provinciale di Brindisi, per spiegare il senso della manifestazione, che vedrà banchetti di riflessione in tutta Italia e le iniziative che Forza Italia intende adottare.

Sarà allestito un gazebo informativo intorno al quale i dirigenti del partito e chiunque voglia confrontarsi sul tema, spiegheranno le criticità di un piano economico del Paese, che alimenta la parassitarieta’ piuttosto che gli investimenti sul lavoro, le agevolazioni alle imprese che assumono e soprattutto le occasioni di lavoro (grandi opere ed infrastrutture).