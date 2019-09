Il premier Giuseppe Conte a Ceglie Messapica venerdì sera

BRINDISI - Il premier Giuseppe Conte tornerà a Ceglie Messapica venerdì 27 settembre, ospite di una serata straordinaria de "La Piazza", la rassegna politica che viene organizzata in estate nella cittadina collinare del Brindisino da Angelo Maria Perrino, direttore del giornale telematico Affaritaliani.it, in collaborazione con l'amministrazione comunale. Ceglie Messapica è anche il paese natale di Rocco casalino, portavoce di Conte. L'evento viene annunciato dallo stesso Affaritaliani.it, dopo l'appuntamento col premier saltato in estate per la sopraggiunta situazione di crisi politica.