Rossi sulle contrade, presentata la lista di Brindisi Virtuosa-Udc

Rossi (centrosinistra): sulle contrade basta promesse

L'annosa vicenda delle varianti di recupero delle contrade brindisine (Giambattista, Torre rossa, Schiavone, Betlemme, Montenegro, Muscia) merita un particolare approfondimento. Lo dice il candidato sindaco di brindisi Bene Comune, Pd, Liberi e Uguali e Ora Tocca a oi, Riccardo Rossi

“In questi anni e nelle diverse campagne elettorali passate, sono state fatte tante promesse ma puntualmente gli impegni assunti sono stati disattesi e i residenti di quelle zone si sono sentiti cittadini di serie B. Ciò, purtroppo, sta avvenendo anche in questi giorni con aspiranti candidati consiglieri comunali e non solo, che stanno assumendo impegni e facendo promesse parlando di questioni che non conoscono e garantendo soluzioni miracolose”.

“La precarietà e la mancanza in quelle zone di servizi primari come la fogna e l'acqua ma anche di pubblica illuminazione e strade, fanno accrescere la sfiducia nelle istituzioni e il senso di insicurezza tra gli abitanti. Un disagio acuito dalla sensazione di non poter essere pieni padroni della propria abitazione. Per questo da sindaco di Brindisi una delle priorità sarà creare le giuste condizioni di vivibilità delle contrade con impegni concreti e atti sindacali chiari a partire dall'immediato coinvolgimento di Acquedotto Pugliese ed Energeko”.

“Nel contempo l'ufficio urbanistica dovrà celermente perfezionare i calcoli degli oneri di urbanizzazione estrapolate dalle delibere di approvazione delle varianti di recupero, tenendo conto delle somme a suo tempo versate da diversi residenti per la chiusura delle procedure di condono edilizio. Questi sono i passaggi fondamentali per definire una situazione paradossale che ci trasciniamo da parecchio tempo a cui le vecchie amministrazioni non hanno mai dato risposte se non organizzare fumosi incontri nelle chiuse stanze di qualche assessorato. Il mio, invece, è un impegno pubblico da Sindaco di Brindisi per cambiare la storia delle contrade e migliorare la qualità della vita dei residenti”.

Brindisi Virtuosa – Udc: presentata la lista

Si è svolta giovedì 24 maggio la presentazione della lista Brindisi Virtuosa Udc alla presenza del candidato sindaco Roberto Cavalera, dei rappresentanti di Brindisi Virtuosa, Michele Errico e Damiano Mevoli, e del segretario provinciale dell’Udc, Giovanni Barletta, e del segretario cittadino Raffaele Iaia. Oltre quella, ovviamente, di tutti i candidati della lista.

Ora Tocca a Noi: tutti gli appuntamenti del week-end

Ecco gli appuntamenti che la lista “Ora Tocca a Noi”, a sostegno di Riccardo Rossi sindaco, ha organizzato per il weekend. Venerdì 25 maggio a partire dalle ore 21:30, presso il locale “Binario Ventitré” (Via Congregazione, 11), si esibiranno cantanti e band locali: Ble, Kosmogonian e Sabrina DeMi. L'ingresso all'evento è gratuito.

Sabato 26 maggio alle ore 18, presso il locale “Ottavio Wine Bar” (Corso Garibaldi, 76), è stato organizzato un dibattito sugli spazi sociali al quale parteciperanno Riccardo Rossi, candidato sindaco di Brindisi, Roberto Covolo, responsabile ExFadda - L'officina del sapere, e Marcello Ostuni, vice presidente del comitato Arci di Brindisi.

Domenica 27 maggio alle ore 19:00 presso il comitato elettorale “Ora Tocca a Noi” (Corso Umberto I, 26) verrà presentato alla cittadinanza il programma elettorale che la lista ha redatto. Durante la serata sarà allestita un'esposizione artistica nella quale verranno presentate diverse opere di giovani artisti locali e sarà organizzato un aperitivo sociale.