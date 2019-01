Mesagne, il prefetto scioglie consiglio comunale e nomina commissario prefettizio

MESAGNE – Dopo le dimissioni presentate il 21 gennaio scorso da nove consiglieri del Comune di Mesagne (sette di maggioranza più due del Pd), su 16 assegnati, il prefetto di Brindisi, così come prevede il comma 1 lett. b) n. 3, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale ed ha disposto, in attesa del decreto del Presidente della Repubblica, la sospensione. Per assicurare la provvisoria gestione dell'ente ha nominato commissario prefettizio il viceprefetto dr.ssa Pasqua Erminia Cicoria.

Hanno firmato le dimissioni i consiglieri della maggioranza Alessandro Cesaria, Toni Esperte, Toni Matarrelli, Antonello Mingenti, Giuseppe Semeraro, Gino Vizzino, Elvira Zurlo e due dell’opposizione, del Partito Democratico, Francesco Mingolla (nella foto in basso) e Alessandro Pastore.