Nando Marino e Brindisi vola a Canestro: "Buon lavoro al sindaco Rossi"

Un augurio di buon lavoro al sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, e alla sua giunta, arriva dal presidente della Happy Casa Brindisi, Nando Marino, e dall’associazione Brindisi vola a canestro, nata a sostegno del sodalizio di contrada Masseriola. Pubblichiamo di seguito i due comunicati.

La nota della New Basket a firma di Nando Marino

La New Basket Brindisi esprime i più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo sindaco Riccardo Rossi ed a tutti i componenti della giunta comunale presentati alla città lo scorso venerdì.

Cogliamo l’occasione per congratularci e formulare un grande in bocca al lupo al dott Oreste Pinto con il quale ci auguriamo di intraprendere un importante e duraturo percorso di valorizzazione dell’attività sportiva professionistica e giovanile nella città di Brindisi.

La nota dell’associazione Brindisi vola a canestro

Il presidente, il direttivo e tutti gli associati di “Brindisi vola a canestro” rivolgono un sentito incoraggiamento al neo sindaco Riccardo Rossi, alla sua giunta e all’intero consiglio comunale scelto nelle recenti elezioni amministrative; ciò nella certezza che l’opera e l’impegno di tutti loro avranno il fine di migliorare lo sviluppo e la vita cittadina. L’Associazione “Brindisi vola a canestro” sosterrà sempre le attività amministrative protese in tal senso, proponendo e suggerendo con spirito costruttivo azioni finalizzate alla propaganda ulteriore dello sport, in particolare della pallacanestro che ha nella New Basket Brindisi la massima espressione regionale e tra le prime in Italia, tale da offrire motivo di orgoglio e lustro per la città.