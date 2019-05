Elezioni, il vice premier Matteo Salvini a Ostuni

OSTUNI - Rush finale in vista delle elezioni del prossimo 26 maggio: a Ostuni arriverà il vice premier Matteo Salvini, ministro dell'Interno e leader della Lega, martedì prossimo 21 maggio, alle 13,30 in piazza delle Libertà.

Il ministro ha deciso di essere presente nella Città Bianca per sostenere il candidato sindaco del centrodestra, Guglielmo Cavallo, e gli aspiranti consiglieri comunali candidati nella lista della Lega. A Ostuni la Lega fa squadra assieme a Forza Italia, a differenza di quanto è accaduto a Brindisi in occasione delle amministrative poi vinte al ballottaggio dal centrosinistra. Nell'occasione presenterà la candidata alle europee, espressione del territorio: Ilaria Antelmi.

Imponenti le misure di sicurezza, come è avvenuto in occasione delle tappe della campagna elettorale 2019 di Salvini, iniziata a proseguita con una serie di polemiche. Non da ultimo quelle legate agli striscioni in diverse città che hanno accolto il vice premier. Nelle prossime ore saranno avviate le operazioni di bonifica dei luoghi in cui è stata prevista la presenza del vice premier.