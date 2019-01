S.Pietro, eletto nuovo gruppo dirigente del Pd: segretario Ermanno Manca

SAN PIETRO VERNOTICO – A San Pietro Vernotico è stato eletto il nuovo gruppo dirigente del Pd. L’assemblea degli iscritti si è svolta martedì 30 gennaio alla presenza dei vertici della Federazione provinciale, Rosetta Fusco e Francesco Rogoli. La guida del partito è stata affidata a Ermanno Manca “da sempre distintosi per lealtà e competenza”, si legge in una nota inviata agli organi di informazione. “E’ ben noto, in paese e fuori, per le sue numerose battaglie in difesa della legalità e della comunità sampietrana ed ha una lunga ed importante esperienza politica. Una guida sicura e autorevole”.

Il direttivo

Il direttivo del partito è composto da: Nicoletta Pannofino, studentessa universitaria già candidata alle scorse amministrative, Davide Marangio, ex consigliere comunale e da sempre impegnato nelle battaglie per i diritti e la sinistra, Stefano Zaffino, giovanissimo studente e volontario in oratorio, Daniele Delli Noci, responsabile risorse umane in un'azienda informatica, Claudio Carella, già consigliere comunale e da tempo impegnato nel sindacato. E ancora giovani militanti alla prima esperienza come dirigenti come Michele Bianco, Giancarlo Mariano, entrambi commercianti e Gabriella Galati, receptionist e vicina da sempre al Pd. A loro si aggiungeranno, come membri di diritto, i due consiglieri comunali del Pd Piero Solazzo e Salvatore Mariano e la giovane ex parlamentare del Pd, Elisa Mariano.

“Tutti coloro che hanno preso parte al congresso ed al dibattito, hanno ribadito la necessità che il Pd diventi riferimento, anche a San Pietro, di quanti ancora credono che i valori di giustizia sociale, fratellanza, accoglienza, crescita sostenibile, siano valori straordinariamente attuali e moderni, da difendere ed affermare, da far tornare a vivere nella società di oggi per combattere e contrastare chi alimenta populismo e sfiducia e fomenta paure, egoismi e violenze che rischiano di mettere in discussione sempre più democrazia e diritti. Su questo, e su molto altro, in primis sulle tante difficoltà della nostra San Pietro, il nuovo gruppo dirigente sarà da oggi impegnato”.