Presentazione dei candidati delle liste a sostegno di Rossi

BRINDISI – La vita politica e la campagna elettorale, malgrado tutto, non si fermano e i brindisini potranno partecipare agli eventi programmati da coalizioni e liste per la presentazione ufficiale dei candidati al consiglio comunale. Sarà un week-end intenso, seguito poi da altri appuntamenti di inizio settimana.

Le liste a sostegno di Rossi in piazza Vittoria

Questa sera tutta la cittadinanza è invitata alle 18 in piazza della Vittoria, dove saranno presentati tutti i candidati delle quattro liste a sostegno di Riccardo Rossi: quelle di Brindisi Bene Comune, Pd, Liberi e Uguali e “Ora Tocca a Noi”.

“Ora Tocca a Noi”, sede comitato elettorale

Per quanto riguarda quest’ultima lista, voluta e fondata da un vasto gruppo di giovani brindisini, molti dei quali impegnati in altre città per studio o lavoro, domenica 20 maggio alle ore 19 verrà inaugurata la sede del comitato elettorale in Corso Umberto 26. Con l'occasione verranno presentati nuovamente i candidati e le candidate al consiglio comunale di Brindisi. All'evento prenderà parte anche il candidato sindaco Riccardo Rossi. Inoltre, verrà organizzato un aperitivo sociale il cui ricavato sarà destinato alle spese da sostenere per la campagna elettorale. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.

Si presenta “Brindisi in Alto”

Lunedì 21 maggio alle ore 17.30, invece, la lista 'Brindisi In Alto' a sostegno del candidato sindaco Roberto Cavalera, verrà presentata ai media e alla città presso la sala riunioni dell'Hotel Orientale di Brindisi (Corso Garibaldi, 40). Assieme ai candidati della lista interverranno il presidente dell'associazione Nando Marino e il candidato sindaco Roberto Cavalera.

Lega con Salvini

Le decisioni sul contratto di programma per il governo Lega-Movimento 5 Stelle sono già state prese tra Roma e Milano, come è noto, ma la Lega procede ugualmente con la cosiddetta “campagna dei gazebo”. Ci sarà anche Brindisi tra le 50 città (circa 1.000 in tutta Italia), tra capoluoghi di provincia e paesi, che nel fine settimana saranno in piazza per la consultazione con la cittadinanza.

Per Brindisi l’appuntamento sarà su viale Corso Umberto angolo via Conserva dalle 17 alle 21 di oggi sabato 19 e di domani domenica 20 maggio 2018. Ad accogliere i cittadini, presso il gazebo saranno presenti i vari membri del coordinamento cittadino guidati da Gianni Signore e, durante le due giornate, si alterneranno i dirigenti regionali e i parlamentari della Lega. Per poter esprimere il proprio parere sull’accordo di governo basterà recarsi presso il presidio muniti di documento di riconoscimento e crociare, semplicemente, il Sì o il No, sul modulo cartaceo che sarà consegnato.