Presidenza della Provincia: convocati ufficialmente i comizi elettorali

BRINDISI - Così come da Legge n.56 del 7 aprile 2014 e successive modifiche ed integrazioni e come da Decreto Presidenziale del 16 agosto 2018, il Presidente f.f. della Provincia di Brindisi, Domenico Tanzarella, ha convocato in data odierna, ovvero 40 giorni prima della data del voto, i Comizi elettorali per lo svolgimento dell’elezione di secondo grado del Presidente della Provincia di Brindisi, previste per mercoledì 31 ottobre 2018, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, presso il seggio elettorale posto al terzo piano del Palazzo della Provincia, in via De Leo 3.

Per facilitare un corretto approccio alle operazioni di voto e per dare ampia visibilità agli aspetti normativi e burocratici, con allegata ampia modulistica specifica, il settore Sistemi Informativi della Provincia di Brindisi ha predisposto un portale www.elezioni.provincia.brindisi.it, facilmente consultabile sia su desktop, ma anche su palmari, smartphone e tablet, progettato e realizzato con tecniche di sviluppo moderne e all’avanguardia, tali da garantire velocità di consultazione e gradevolezza nella visione.

Nel portale è stata inserita sia la guida realizzata dal Settore Sistemi Informativi della Provincia di Brindisi, dedicata alle elezioni del Presidente della Provincia di Brindisi, con dati, statistiche, notizie riferite solo al territorio provinciale brindisino. Scorrendo il nuovo portale, si possono consultare le sezioni sulla modulistica necessaria per il corpo elettorale, la normativa di riferimento, le FAQ più frequenti dal 2014 ad oggi e il calendario delle scadenze dei vari adempimenti.