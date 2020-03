Vitali: "Strumentale la polemica di D'Attis nei confronti del prefetto"

"In un momento come questo non sentivamo il bisogno di una polemica tanto inopportuna quanto strumentale nei confronti del prefetto di Brindisi, al quale rinnoviamo la nostra stima e l’apprezzamento per il suo lavoro.” E’ quanto dichiarato dal senatore brindisino Luigi Vitali (ex Forza Italia, attualmente in forza a Cambiamo!) a seguito di un post dell’onorevole D’Attis apparso su Facebook.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Tutti stanno facendo la loro parte senza protagonismo e senza clamori. D’Attis” ha continuato Vitali “dovrebbe emulare questi comportamenti e farsi sentire in Parlamento operando a sostegno delle Istituzioni, anche di quelle locali. Ma il suo egocentrismo” ha concluso “non rispetta nemmeno la quarantena”.