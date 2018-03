Andos, seconda giornata delle visite gratuite senologiche

BRINDISI - Sabato 10 marzo si è svolta la seconda giornata delle visite gratuite senologiche con ecografia presso l’ospedale Melli di San Pietro Vernotico, promossa da Andos Comitato onlus di Brindisi (associazione nazionale donne operate al seno) nel suo programma di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno che può salvare la vita. La presidente Mirella Tondo e il direttore scientifico Stefano Burlizzi, Direttore U.O. di chirurgia senologica dell’Ospedale Perrino di Brindisi sono presenti attivamente sul territorio per dare il loro contributo attraverso numerose iniziative grazie alla assidua partecipazione delle socie.

La giornata dedicata alle visite gratuite si è svolta nel reparto di “Diagnostica senologia” dell’Ospedale di San Pietro Vernotico, responsabile Mariangela Capodieci, radiologa senologa, con la collaborazione di medici radiologi volontari , Galiano,Cornacchia, Ciraci e Maccagnano, sempre pronti a dare il loro contributo per queste importanti iniziativa di grande valore. Nella mattinata sono state sottoposte a visita senologica con ecografia 30 giovani donne, di età inferiore ai 50 anni, una fascia di età che non rientra nel programma obbligatorio dello screening previsto dalla Asl di Brindisi.

Il progetto dell’Andos ha avuto inizio con “l'Ottobre in Rosa” in piazza, una occasione per incontrare e parlare di prevenzione alle donne e raccogliere alcune loro richieste di visite senologiche gratuite; successivamente, il 18 novembre 2017 l’Andos ha organizzato la prima giornata delle visite senologiche con ecografia gratuite rivolta a 42 donne, presso l’ambulatorio di radiologia senologica distretto di via Dalmazia. L’intero programma è stato reso possibile grazie alla collaborazione della dirigenza della Asl di Brindisi e alla preziosa disponibilità dei medici radiologi specialisti volontari.

"Oltre allo scopo fondamentale della sensibilizzazione alla prevenzione alla malattia che può salvare la vita, l'associazione Andos svolge numerose attività di supporto rivolte alle donne operate al seno, tra cui lo “Sportello di ascolto psicologico e di informazioni" a cura di Francesca Giannone, psiconcologa per dare conforto, sostegno e informazioni utili nei momenti difficili", spiega Mirella Tondo, presidente del Comitato Andos. "Attività fisiche necessaria per il benessere psico-fisico, quali il corso di Yoga e di canottaggio; incontri nei quartieri per coinvolgere direttamente la popolazione; convegni informativi con la partecipazione di specialisti dedicati.

