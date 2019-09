Appropriatezza prescrittiva dei farmaci sul territorio”: evento formativo a Brindisi

BRINDISI - Mercoledì 25 settembre, a partire dalle 13.30, presso l’Aula Magna del Polo Universitario della Asl Br in Piazza di Summa a Brindisi, si terrà l’evento formativo organizzato dall’Area Farmaceutica intitolato “Appropriatezza prescrittiva dei farmaci sul territorio”, responsabile scientifico dr.ssa Paola Digiorgio.

Appropriatezza prescrittiva e aderenza alla terapia sono elementi necessari per garantire sicurezza ed efficacia dei farmaci e sono indispensabili per un razionale utilizzo delle risorse del Ssn. L’utilizzo di un farmaco deve essere effettuato nel rispetto delle indicazioni terapeutiche, delle dosi, della frequenza e della durata del trattamento per le quali si è dimostrato efficace. Tuttavia, i sistemi di monitoraggio dei consumi dei farmaci, attraverso indicatori definiti a livello nazionale e regionale, evidenziano percentuali significative di impieghi non appropriati.

Analizzare gli aspetti correlati alla qualità delle prescrizioni e alle implicazioni di spesa e condividere conoscenze risulta utile per la tutela della salute del paziente e per l’uso efficiente delle risorse disponibili. Questo corso ha l’obiettivo di fornire strumenti utili a favorire la prescrizione appropriata informando sui contenuti di alcune Note Aifa, con indicazioni sui sistemi operativi di monitoraggio dell’appropriatezza e sulle misure specifiche adottate per determinate categorie terapeutiche.

L’iscrizione all’evento formativo è gratuita e a numero chiuso per n. 50 partecipanti con Ecm (n. 8,5 crediti formativi) per la professione di Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta, Farmacista territoriale e ospedaliero. La scheda di iscrizione, rinvenibile sul sito web della Asl Br, deve essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica della segreteria organizzativa entro il 23/09/2019.