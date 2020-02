Associazione donne operate al seno: si inaugura la nuova sede

BRINDISI - L'Andos (Associazione donne operate al seno) comitato Brindisi Odv giovedì 13 febbraio 2020 alle ore 17, inaugura la nuova sede a Brindisi in via S. Lucio n.8 . La presidente dell'associazione, Mirella Tondo, è fiera del risultato raggiunto poiché l'Andos di Brindisi può finalmente vantare di avere una propria sede ispirata ai principi dell'aiuto e della solidarietà nei confronti delle donne operate al seno e dove poter svolgere tutte le attività utili, anche di sensibilizzazione alla prevenzione della malattia.

Tutto ciò è possibile grazie alla benevola concessione del locale da parte della Direzione Asl di Brindisi che ha creduto nel servizio sociale reso dall'Andos, sostenendo le sue iniziativi già in corso dal 2015.

All'inaugurazione saranno presenti i rappresentanti Asl, direttore generale e sanitario, rappresentanti del Comune i medici specialisti che collaborano con Andos tra cui il dott Burlizzi, chirurgo senologo e direttore scientifico dell'Andos, associazioni del territorio.