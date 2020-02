Coronavirus, corso di aggiornamento per i farmacisti brindisini

BRINDISI - Venerdì 7 febbraio alle ore 13.30 presso la sala conferenze dell’Ordine dei Farmacisti in via Filomeno Consiglio, 40 a Brindisi si terrà un corso di aggiornamento professionale su un tema di strettissima attualità le "Infezioni da coronavirus".

All'incontro interverrà il direttore dell’Unità operativa complessa “Malattie Infettive” dell’ospedale Perrino di Brindisi il dottor Domenico Potenza. "Sarà occasione per noi farmacisti - ha commentato il presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Brindisi dottor Antonio Di Noi nel divulgare l’iniziativa - per tenere alta l’attenzione e l'aggiornamento su un tema di stressatissima attualità ed allo stesso tempo è un incontro che può diventare, per il nostro tramite, un momento utile all'intera cittadinanza al fine di diffondere comunicazioni scientifiche che possano liberare il campo da ogni forma di allarmismo, informazione esasperata o peggio ancora di fake news".

"In questo senso come farmacisti maturiamo ancora maggiore consapevolezza di come la nostra missione professionale sia essere il presidio di salute, prevenzione ed informazione scientifica più vicino al cittadino. Sviluppare questa peculiarità intrinseca in progetti ed opportunità concrete è l’obiettivo che il nostro Ordine da tempo persegue e vuole perseguire.