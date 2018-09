L'Anac: "Commissioni sanitarie, opportuna la rotazione dei segretari"

BRINDISI - "Opportuna la rotazione dei segretari nelle commissioni sanitarie". L'Autorità anticorruzione ha risposto al rilievo mosso due anni fa dall'Adoc di Brindisi, con riferimento alla composizione degli organismi delegati all'accertamento degli stati di invalidità civile. A darne notizia è il presidente dell'Adoc, Giuseppe Zippo, il quale aveva sollevato la questione con una nota spedita nel 2016, anche al direttore generale della Asl chiedendo spiegazioni sui criteri adottati in occasione della composizione delle commissioni.

Copia di quella missiva è stata inoltrata all'Anac e lo scorso 12 settembre è arrivata la risposta dell'Anac, a firma di Raffaele Cantone. "Auspichiamo che questo stesso criterio di rotazione venga applicato non solo dalle Commissioni sanitarie ma anche ai componenti medico/sanitari che hanno creato e consolidato, sin ora, “posizioni dominanti”, dice Zippo. "L’Adoc continuerà come sempre a monitorare e ad impegnarsi per tutelare gli interessi degli utenti consumatori"