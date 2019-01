Sabrina dona shopper per il drenaggio alle pazienti di senologia

BRINDISI - Shopper in stoffa da usare per il drenaggio. Le ha donate all'ospedale Perrino di Brindisi, Sabrina Zurlo, brindisina, dopo aver concluso in maniera positiva la sua esperienza come paziente.

Madre Teresa di Calcutta ha detto "Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quando amore mettiamo nel dare". Con queste parole Zurlo ha accompagnato la donazione di shopper in stoffa utilizzabili dai pazienti nella fase post operatoria del drenaggio. Per realizzare il progetto ha incontrato sulla sua strada, in maniera del tutto causale, un imprenditore brindisino che ha contribuito all'iniziativa restando nel più assoluto anonimato.

"Desidero ringraziare - dichiara Sabrina Zurlo - il reparto di senologia e breast unit dell'Ospedale Perrino di Brindisi, il dr. Stefano Burlizzi, responsabile di chirurgia senologica, il dr. Mario Gazzabin, responsabile di chirurgia ricostruttiva mammaria, per la professionalità e l’umanità in questo percorso che ho iniziato. Un pensiero va anche a tutto il personale infermieristico per la grande professionalità, cortesia e disponibilità dimostrata ". Il reparto provvederà a consegnare le shopper a tutte le pazienti che ne avranno bisogno.