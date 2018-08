"Contributi per i libri di testo, solo domande on line"

BRINDISI - Solo domande on line da quest'anno per accedere al bando per i contributi sui libri di testo, destinati agli studenti delle scuole secondarie di Primo e Secondo grado. Da lunedì mattina, gli uffici del Comune di Brindisi saranno aperti per fornire supporto alle famiglie poco pratiche con internet.

L'iniziativa è del vice sindaco, Rita Ortenzia De Vito: "Il personale del settore Politiche abitative sarà disponibile dal 27 agosto, sino al 20 settembre prossimo, ogni giorno dalle 10 alle 13", dice. A fornire spiegazioni, ci saranno le dipendenti Giovanna Labruna e Mina Tedesco. "Il servizio è stato informatizzato dalla Regione Puglia attraverso il portale www.sistema.puglia.it", spiega. "Alla sezione Bandi in corso, c'è il link diretto: www.sistema.puglia.it/contributolibriditesto , il cui iter di accesso risulta impegnativo per le famiglie che non hanno particolare dimistichezza con i sistemi informatici o non possono avere accesso per assenza di strumentazione adeguata".

"La procedura prevede la registrazione nominativa del potenziale beneficiario sul portale prima di avviare la compilazione del modulo di domanda allegata sullo stesso, che dovrà essere stampata, compilata, scansionata, caricata, contestualmente ad una serie di altre operazioni richieste", spiega il vice sindaco della Giunta Rossi.

"Fino all'anno scorso, erano le scuole che provvedevano a richiedere alle famiglie beneficiarie per reddito, le domande “in formato cartaceo” compilate le quali, successivamente, venivano inviate all’ufficio competente del Comune per le operazioni di rito. Con questa nuova procedura il rischio è che molte famiglie, per mancanza di supporto e una concreta guida informativa, siano precluse all’accesso al beneficio, pur in possesso dei requisiti, dal momento che le scuole, in autonomia, potranno decidere di dare loro un aiuto senza alcun obbligo".

Requisito per accedere al beneficio è che l'Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare del richiedente, in corso di validità, non sia superiore a 10.632,94 euro, come ricordano dagli uffici di Palazzo di città. Poiché il sistema informatico acquisirà i dati Isee direttamente dalla banca dati Inps è necessario che, al momento della presentazione dell'istanza per il nucleo familiare, sia già disponibile presso l'Inps una dichiarazione Isee valida . All'indirizzo: www.sistema.puglia.it/contributolibriditesto è possibile scaricare la guida operativa “Iter Procedurale” che fornisce le indicazioni su come procedere operativamente per la compilazione e l'inoltro della domanda .