Quale scuola scegliere a Brindisi e dintorni? I punteggi di Eduscopio.it

BRINDISI – Non avete ancora le idee chiare su quale scuola di istruzione secondaria superiore scegliere? Volete farlo sulla base della conoscenza e del raffronto di dati oltre che partecipando agli incoming organizzati dagli istituti del territorio? Eduscopio.it è il progetto della Fondazione Giovanni Agnelli che attraverso 7.300 scuole messe a confronto a partire dagli esiti universitari e lavorativi di 1.255.000 diplomati negli anni scolastici 2013/14, 2014/15, 2015/16, può darvi una mano.

BrindisiReport ha estrapolato dall’edizione 2019-2020 di Eduscopio.it i dati di una serie di indirizzi formativi, scegliendo per ragione di spazio solo quelli scientifico, classico, tecnico tecnologico e professionale, selezionando sia l’indirizzo universitario che lavorativo post-diploma, tra le scuole nel raggio di 30-40 chilometri dalla città di Brindisi, e premettendo l’illustrazione dei parametri di valutazione. Chi è interessato però può addentrarsi nel sito del progetto sia come genitore, docente, studente e fare le proprie comparazioni con i criteri preferiti, e approfondendo anche la metodologia utilizzata da Eduscopio. I risultati saranno molto interessanti, e affatto scontati.

Il progetto Eduscopio e la Fondazione G. Agnelli

“L’idea di fondo del progetto eduscopio.it è proprio quella di valutare gli esiti successivi della formazione secondaria - i risultati universitari e lavorativi dei diplomati - per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa delle scuole da cui essi provengono. Per farlo eduscopio.it si avvale dei dati amministrativi relativi alle carriere universitarie e lavorative dei singoli diplomati raccolti dai Ministeri competenti. A partire da queste informazioni vengono costruiti degli indicatori rigorosi, ma allo stesso tempo comprensibili a tutti, che consentono di comparare le scuole in base ai risultati raggiunti dai propri diplomati”.

Come già anticipato, Eduscopio è un progetto della Fondazione Giovanni Agnelli. La Fondazione Giovanni Agnelli è un istituto indipendente di cultura e di ricerca nel campo delle scienze umane e sociali con sede a Torino. La Fondazione non ha scopo di lucro. Lo statuto le assegna il compito di “approfondire e diffondere la conoscenza delle condizioni da cui dipende il progresso dell’Italia in campo economico, scientifico, sociale e culturale” e di operare a sostegno della ricerca scientifica.

Parliamo di una fondazione di tipo ‘operativo’ che promuove e realizza ricerche, organizza seminari e convegni, pubblica i risultati dei propri studi. A partire dal 2008 la Fondazione Giovanni Agnelli ha scelto di concentrare le proprie attività di ricerca sui temi dell’education (scuola, università, lifelong learning), nella convinzione che la qualità del capitale umano sia, oggi più di ieri, fra i fattori principali del benessere economico, della coesione sociale e della realizzazione degli individui.

Scuola per l’Università - Illustrazione degli indici

Indice FGA - È un indice, normalizzato per tenere conto del diverso grado difficoltà dei corsi di laurea e degli esami sostenuti, che ci dice qual è la media dei voti universitari ottenuti dagli studenti della scuola. Media dei voti - È un indice, normalizzato per tenere conto del diverso grado difficoltà dei corsi di laurea e degli esami sostenuti, che ci dice qual è la media dei voti universitari ottenuti dagli studenti della scuola. Crediti ottenuti - È un indice, normalizzato per tenere conto del diverso grado difficoltà dei corsi di laurea, che ci dice quanti crediti universitari sono stati ottenuti dagli studenti della scuola in percentuale sui crediti previsti al primo anno di corso. Diplomati in regola - È un indicatore che ci dice quanti studenti iscritti al primo anno in questa scuola hanno raggiunto senza bocciature il diploma 5 anni dopo. Se è alto, la scuola è molto inclusiva e gli studenti hanno avuto percorsi regolari. Se è basso, la scuola è molto selettiva e gli studenti sono incappati in bocciature e/o hanno abbandonato il corso di studi.

Scuola per l’Università - Graduatoria dei Licei scientifici

Cinque le scuole selezionate da Eduscopio nel raggio di 3° chilometri da Brindisi. Leonardo Leo di San Vito dei Normanni: Indice FGA 69.44, Media dei voti 25.42, Crediti ottenuti 77.07, Diplomati in regola 84.8 Fermi-Monticelli di Brindisi: Indice FGA 61.97, Media dei voti 24.81, Crediti ottenuti 67.17, Diplomati in regola 80.3 Epifanio Ferdinando di Mesagne: Indice FGA 61.14, Media dei voti 25.11, Crediti ottenuti 63,06, Diplomati in regola 65.3 Vincenzo Lilla di Oria: Indice FGA 60.86, media dei voti 24.95, Crediti ottenuti 63.8, Diplomati in regola 66 Redi di Squinzano: Indice FGA 50.6, media dei voti 22.7, Crediti ottenuti 61.47, Diplomati in regola 53.7 .

Scuola per l’Università - Graduatoria dei Licei classici

Otto le scuole selezionate da Eduscopio nel raggio di 40 chilometri da Brindisi. Giuseppe Palmieri di Lecce: Indice FGA 67.71, media dei voti 26.26, Crediti ottenuti 66.62, Diplomati in regola 84.9 De Sanctis Galilei di Manduria: Indice FGA 65.41, media dei voti 25,72, Crediti ottenuti 66.62, Diplomati in regola 84.9 Cataldo Agostinelli di Ceglie Messapica: Indice FGA 65.02, Media dei voti 26.09, Crediti ottenuti 62.64, Diplomati in regola 83.3 Benedetto Marzolla di Brindisi: Indice FGA 63.79, Media dei voti 25.77, Crediti ottenuti 62.82, Diplomati in regola 85.9 Calamo di Ostuni Indice FGA 62.99 Media dei voti 25.54 Crediti ottenuti 63.17, Diplomati in regola 81.9 Vincenzo Lilla di Francavilla Fontana Indice FGA 59.25, Media dei voti 24.67, Crediti ottenuti 62.93, Diplomati in regola 79.4 Virgilio di Lecce: Indice FGA 56.62, Media dei voti 25.19, Crediti ottenuti 53.36, Diplomati in regola 59.5 Marcelline di Lecce (scuola non statale): Indice FGA 56.62 Media dei Vori 25.19, Crediti ottenuti 53.36, Diplomati in regola 64.

Scuola per l’Università - Graduatoria Istituti tecnici tecnologici

Nel raggio di 30 chilometri da Brindisi, Eduscopio indica solo due scuole. Giovanni Giorgi di Brindisi: Indice FGA 57.39, Media dei voti 24.69, Crediti ottenuti 59.02, Diplomati in regola 52.4 Ettore Majorana di Brindisi: Indice FGA 48.67, Media dei voti 23.7, Crediti ottenuti 49.84, Diplomati in regola 58.3 .

Scuola per il lavoro – Illustrazione degli indici

L’Indice di Occupazione ci dice qual è la percentuale degli occupati (coloro che hanno lavorato almeno 6 mesi entro i primi due anni dal conseguimento dal diploma), su coloro che non si sono immatricolati all’università (occupati+sottoccupati+altro). Dunque, per valutare la capacità formativa della scuola in termini di inserimento lavorativo dei diplomati, ci concentriamo solo sui diplomati che hanno manifestato un interesse esclusivo per il mondo del lavoro.

La percentuale di diplomati che a 2 anni dal diploma lavorano e hanno una qualifica professionale perfettamente in linea con il titolo di studio conseguito. Non include coloro che lavorano ma hanno una qualifica professionale trasversale, cioè comune a più titoli di studio (ad es. commessi in attività commerciali di diversi settori merceologici), e per i quali non si può valutare con certezza il grado di coerenza; né ovviamente coloro che lavorano ma hanno una qualifica professionale non in linea con il proprio titolo di studio. Per consultare la tabella di corrispondenza tra qualifiche professionali e titoli di studio.

Scuola per il lavoro – Per indice di occupazione diplomati

Graduatoria Istituti tecnici tecnologici nel raggio di 30 chilometri da Brindisi. Giovanni Giorgi di Brindisi: Indice di occupazione 52.78 Lavoro a due anni dal diploma 49.62 Diplomati in regola 52.4 De Marco Valzani di San Pietro Vernotico: Indice di occupazione 33.33 Lavoro a due anni dal diploma 0, Diplomati in regola 34.6 Ettore Majorana di Brindisi Indice di occupazione 33.13, Lavoro a due anni dal diploma 15.12, Diplomati in regola 58.3, Carnaro Belluzzi di Brindisi: Indice di occupazione 31.63, Lavoro a due anni dal diploma 13.39, Diplomati in regola 49.4 .

Graduatoria Istituti professionali per i servizi nel raggio di 30 chilometri da Brindisi. Sandro Pertini di Brindisi: Indice di occupazione 48.41, Lavoro a due anni dal diploma 53.03, Diplomati in regola 26.6 Morvillo Falcone di Brindisi: Indice di occupazione 23.89, Lavoro a due anni dal diploma 23.91, Diplomati in regola 32.5 De Marco Valzani di Brindisi: Indice di occupazione 21.81, lavoro a due anni dal diploma 30.77, Diplomati in regola 14.6 .

Graduatoria Istituti professionali per l’industria e l’artigianato nel raggio di 30 chilometri da Brindisi. Galileo Ferraris di Brindisi: Indice di occupazione 44.96, Lavoro a due anni dal diploma 45.98, Diplomati in regola 17.7 Morvillo Falcone di Brindisi: Indice di occupazione 38.89, Lavoro a due anni dal diploma 13.33, Diplomati in regola 34.2 .

