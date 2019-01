Open Day al comprensivo Casale: il calendario

BRINDISI - Il comprensivo Casale di Brindisi apre le porte a tutti gli utenti esterni, genitori e alunni, per coinvolgerli in un pomeriggio creativo fatto di laboratori scientifico -tecnologici e tante attività tra cui arte, lingue, informatica, italiano e matematica con tutti i suoi docenti.

La dirigente, professoressa Mina Fabrizio, sarà lieta di mostrare le varie attività in collaborazione con tutto il suo team docenti, presentando una scuola innovativa e al passo con le offerte formative richieste dal mondo odierno.

La scuola ha a disposizione aula informatica, aula team, aula 2.0 innovativa, lim in aula studenti, laboratorio di arte e musica e una ricca biblioteca a disposizione degli studenti-lettori.

Tutti gli open day si terranno nel pomeriggio di giovedì 17 gennaio nelle seguenti sedi: atelier creativi per scuola dell'infanzia presso la scuola materna "Boschetti-Alberti" via Xv novembre alle ore 16.30; atelier creativi presso la scuola primaria "Marinaio d'Italia " sita in via Marco Valerio alle ore 17; open day per scuola superiore primo grafo presso la scuola media "J.F.Kennedy"in via primo longobardo dalle ore 17.