Randagismo e violenza sugli animali con gli studenti di Torre Santa Susanna

TORRE SANTA SUSANNA - Si è svolto questa mattina, presso l'aula consiliare del Comune di Torre Santa Susanna, l'incontro con i ragazzi dell'istituto comprensivo "G. Mazzini" sul tema "violenza sugli animali e randagismo". L'associazione di volontariato "Fiorediloto", attiva sul territorio contro la violenza di ogni genere, in collaborazione con l'associazione animalista "Gli amici di Diwi Maura De Gaetano" e l'assessore alle attività produttive e randagismo, Marcello Di Gaetano, hanno parlato di maltrattamenti e bullismo da parte dell'uomo nei confronti degli animali e come comportarsi in presenza di un cane randagio.

Con entusiasmo gli alunni hanno interagito ponendo domande a riguardo. L'incontro si è concluso con l'ingresso a sorpresa di Mamy, un cane randagio che vagava nei pressi del parco comunale, adottato da una famiglia del posto, che ha suscitato allegria in tutti i presenti.