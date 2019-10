Graduatoria delle città più verdi. Brindisi al posto 78 su 104

Si basa su dati del 2018, analizzati sulla base di 18 parametri poi suddivisi in cinque macroaree (aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente) il 26esimo rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente e Ambiente Italia realizzato in collaborazione con IlSole24Ore. A fronte di un ipotetico punteggio di 100 che spetterebbe a un capoluogo in grado di rispettare tutti i limiti di legge e di garantire una buona qualità ambientale per ognuno degli indicatori considerati, Brindisi si è piazzata al 78 posto della classifica finale, seconda in Puglia dopo Lecce (posto 66) e prima di Taranto che si trova all’80mo posto, Foggi e Bari rispettivamente 86ma e 87ma. In generale, il Sud occupa la parte bassa della classifica.

Di seguito, la posizione di Brindisi parametro per parametro. Isole pedonali (metri quadrati per abitante): 38mo posto dopo Bari e Lecce. Alberi (numero di piante per 100 abitanti): 81mo posto. Verde urbano (metri quadrati per abitante): 86mo posto. Uso efficiente del suolo: 98mo posto. Solare termico e fotovoltaico (solare pubblico, kw per abitante): 99.mo posto. Biossido di azoto (concentrazioni): 43mo posto. PM10: 4omo posto. Ozono: 42mo posto. Capacità di depurazione: 36mo posto. Dispersione della rete idrica: 25mo posto. Consumi idrici domestici: 10mo posto. Piste ciclabili: 70mo posto. Incidenti stradali: 71mo posto. Tasso di motorizzazione: 30mo posto. Offerta di trasporto pubblico: 37mo posto. Passeggeri del trasporto pubblico: 79mo posto. Raccolta differenziata 90 posto. Produzione di rifiuti urbani: 33mo posto.