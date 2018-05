Le tecnologie della cybersecurity dallo spazio al sistema dei trasporti

Gli avanzati sistemi di cybersecurity adottati nelle missioni spaziali e le possibilità dei una loro applicazione, e industrializzazione, anche nel settore dei trasporti e della difesa è il tema di un evento internazionale che la provincia di Brindisi ospiterà dal 24 al 25 maggio prossimi (sede, il Rosamarina Resort sulla costa di Ostuni), organizzato dal Distretto Tecnologico Aerospaziale della Puglia, con l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Agenzia Spaziale Europea.

Ma saranno sempre lo spazio e l’innovazione anche i contenuti del prologo, che coinvolgerà il 23 maggio varie scuole brindisine nella sede del Liceo Scientifico Fermi-Monticelli si volgerà l’evento finale del progetto “Destinazione Futuro”, con la partecipazione del Dta, dell’Asi e dell’Esa, e dell’astronauta Jean-François Clervoy, dell’Agenzia Spaziale Europea.

«Space CyberSecurity for Mobility»

E’ questo il tema del global space economic workshop in programma per la giornata del 24 (programma completo in allegato a fondo pagina), articolato in tre giornate di relazioni e tavole rotonde con importanti e autorevoli presenze. L’obiettivo è mettere a confronto i leader dei principali protagonisti del settore spaziale e non spaziale, assieme alle istituzioni nazionali ed europee e al mondo della ricerca e dell’industria, per sviluppare possibili iniziative ed adeguate politiche nel campo della sicurezza informatica a supporto dei servizi spaziali e dei trasporti.

L’obiettivo è capire come le agenzia spaziali, le istituzioni dell’Unione europea, possono aiutare imprese e ricerca ad affrontare le sfide poste da questo scenario, e a cogliere ogni opportunità sui mercati, definendo le difficoltà legate a tali sfide, alle normative internazionali, alle attuali carenze e difficoltà, e naturalmente quali devono essere i requisiti da sviluppare, richiesti dai temi dell’incremento della sicurezza globale dei sistemi dei trasporti, che, come è noto, si regge soprattutto sulle applicazioni informatiche.

Dalle tecnologie sperimentate per lo spazio può giungere una risposta a queste esigenze? Si parla, è chiaro, dell’economia del futuro, anzi dell’economia che sta già traguardando il futuro, e della sicurezza nel settiore chiave dei trasporti.

La leadership femminile nel settore dell’aerospazio

Il tema della giornata del 25 maggio è dedicata alla tavola rotonda “Space for Inspiration and Women Leadership”. Il parterre delle relatrice è di alto livello e molto interessante. La moderatrice sarà maddalena Tulanti, giornalista del Corriere della Sera. Parteciperanno Roya , Ayazi, segretario generale del programma europeo Nereus; Suzana Chakrokh, executive engineering, controls e accessories di GE AvioAero; Raffaella Centurelli, advisor, sherpa office Segretariato Generale Oecd (l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico nota in italiano come Ocse).

Poi ancora, Fatoumata Kebe, astronoma e respponsabiole dell’associazione Ephémérides, una delle protagoniste del progetto internazionale “Hidden no more” (Mai più nascosta); Marta Laurienzo, manager e coordinatrice del network della base e dei materiali Unhrd di Brindisi; Raffaella Luglini, vice presidente delle Relazioni esterne, comunicazioni, affari istituzionali per l’Italia, relazioni con gli investitori e sostenibilità di Leonardo; Charlotte Mathieu, capo delle Politiche industriali e analisi economiche, direzione industry, procurement, and legal services dell’Agenzia Spaziale Europea; Barbara Negri, capo del settore Esplorazioni e osservazioni dell’Universo dell’Agenzia Spaziale Italiana; Roberta Neri, amministratoire delegato di Enav, l’Ente Nazionale di Assistenza al Volo; Andrea Venturelli, professore associato in Accounting and reporting presso l’Università del Salento.

L’incontro con l’astronauta

L’incontro finale del programma “Destinazione finale” fissato per il 23 maggio al Liceo Scientifico Fermi-Monticelli di Brindisi avrà inizio alle 13, con questa scaletta e sarà moderato da Simona Frassone, direttore relazioni esterne di ScuolAttiva Onlus. Darà il benvenuto alle delegazioni di studenti e agli ospiti la dirigente scolastica Stefania, Seguirà il saluto istituzionale di Giuseppe Acierno, presidente del Distretto Tecnologico Aerospaziale, quin di parleranno Anna Maria Cammalleri, direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; Vittorio Cotronei , dell’Unità tecnica di presidenza, dell’Agenzia Spaziale Italiana; Ersilia Vaudo, responsabile di Diversità ed Inclusione, dell’Agenzia Spaziale Europea.

La presentazione del progetto Destinazione Futuro “Più spazio alla scuola” è stata affidata a Manuela Matarrese, responsabile formazione del Distretto Tecnologico Aerospaziale. Seguirà la presentazione degli elaborati finalisti. Poi giungerà il momento di “Una vita da astronauta”, l’incontro con Jean-François Clervoy, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea. Dopo il suo intervento si potranno porre le domande, e alla fine ci sarà anche la foto di classe con Jean-François Clervoy, preceduta dalla premiazione dei primi classificati al concorso.

Il Distretto Tecnologico Aerospaziale

Il Dta (Distretto tecnologico aerospaziale) è una società consortile a responsabilità limitata che ha sede legale e amministrativa presso la Cittadella della Ricerca di Brindisi. E' presieduto da Giuseppe Acierno, che ha ricevuto il secondo mandato recentemente dall'assemblea dei soci. Il 46 per cento delle partecipazioni del Dta Scarl è distribuito tra i soci privati: Leonardo Spa; Ge Avio Srl; Salver Spa; Cetma (Centro di progettazione, design e tecnologie dei materiali); Optel (Consorzio nazionale di ricerca per le tecnologie optoelettriche); Enginsoft Spa; Ias (International Aviation Supply Srl); Planetek Italia Srl; Sitael Spa; Cdm (Costruzione Motori Diesel) Spa; De.Ma Spa; Gse Srl; Blackshape. Il 54 per cento delle partecipazioni è distribuito tra i seguenti soci pubblici: Università del Salento, Università degli Studi di Bari, Politecnico di Bari, Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche), Enea.

