Guarda chi si vede: Marco van Basten tra golf e cene con gli amici

Rimpatriata di vecchie glorie milaniste tra Savelletri e Brindisi, dove a raggiungere Roberto Donadoni e Mauro Tassotti è arrivato nientemeno che Marco van Basten. Insomma, centrocampo, difesa e attacco rossonero dell’epoca d’oro riuniti su un prato, ma non di un campo di calcio bensì quello del San Domenico Golf, di cui Donadoni è assiduo frequentatore (una delle ragioni per cui anni addietro ha messo casa dalle nostre parti, acquistando e ristrutturando anni fa una masseria a Savelletri).

Le foto postate su Instagram dal fortissimo centroavanti olandese, campione europeo con la sua nazionale, due Coppe dei Campioni col Milan, più volte Pallone d’Oro e direttore del settore sviluppo tecnico della Fifa sino alle dimissioni dello scorso anno, Marco van Basten, Marcel all’anagrafe, a partire da ieri hanno iniettato una flebo di orgoglio nelle vene dei tifosi locali, rassegnati a una stagione senza Europa.

Van Basten ieri 9 luglio ha passato la giornata sul green di Savelletri, poi la sera cena in un ristorante della principale frazione marinara di Fasano. Oggi puntata a Brindisi, per un pranzo alla “Nassa”, un ristorante di pesce dello storico rione Sciabiche con affaccio sul Seno di Ponente. Qui lo ha intercettato Luciano Tedesco, in rappresentanza del Milan Club di Brindisi, per un selfie di rito (nella foto sopra) e un “forza Milan” finale. Correttezza vuole che l’autore di questo breve articolo riveli di tifare per l’Inter. Ma davanti a Marco van Basten non può che prevalere il riconoscimento dell’indiscusso valore sportivo.

L'ex centroavanti olandese ha chiuso la carriera di calciatore nel 1995 (è comunque in perfetta forma), e come già detto ha lasciato nel 2018 anche l'incarico dirigenziale nella Fifa, ufficialmente per dedicare più tempo alla propria famiglia, che risiede ad Amsterdam. Considerando che a Fasano c'è una delle più importanti colonie olandesi della Puglia, se non la più importante, può darsi che la presenza del "cigno di Utrecht" non sia solo legata alla visita agli ex compagni di squadra. Forse si sta guardando davvero intorno.