Guterres a Brindisi per il 25° della Base delle Nazioni Unite

BRINDISI – Un ospite illustre a Brindisi giovedì 19 dicembre, per la celebrazione dei 25 anni di attività del Centro Servizi Globale delle Nazioni Unite (Ungsc) di Brindisi: sarà in città, nell’ambito della sua visita in Italia, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres. Ad attenderlo e fare gli onori di casa, il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, la direttrice della base, Giovanna Ceglie, il sindaco Riccardo Rossi e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

La cerimonia avrà inizio nella tarda mattinata. L’Ungsc di Brindisi (già United Nations Logistic Base) è la struttura hub più importante delle Nazioni Unite dell’area Europa, Africa, Asia, e fornisce sostegno nei settori della logistica, dell’informatica e delle telecomunicazioni a tutte le operazioni dell’Onu nei teatri di crisi umanitaria, anche attraverso l’Unhcr e il Wfp. Ungsc sottolinea inoltre a propria identità di centro di eccellenza e di innovazione per la gestione dell’impatto ambientale delle missioni.

La cerimonia si svolgerà nella sede dell’Ungsc, presso l’area del Distaccamento dell’Aeronautica Miluitare dell’aeroporto di Brindisi, che ne ospita le strutture amministrative e quelle logistiche, a partire dalle ore 12.15. Al termine della cerimonia il ministro Di Maio e il Segretario Generale Guterres rilasceranno dichiarazioni alla stampa.