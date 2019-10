Film con Gabriel Garko, si cercano comparse: casting a Brindisi

BRINDISI – Casting a Brindisi per il nuovo film con Gabriel Garko: la produzione seleziona comparse di età compresa tra 18 e 70 anni, il 3 e il 4 ottobre a Palazzo Granafei-Nervegna.

I casting

La ricerca riguarda “figurazioni e piccoli ruoli” per il film dal titolo Il Pendolo, per la regia di Aureliano Amadei. Le riprese sono state programmate dal 14 al 30 ottobre e, come ormai è noto, si svolgeranno anche a Brindisi il 15 ottobre, all’interno del PalaMelfi, in via Ruta, rione Casale, e a Ceglie Messapica.

Se il cast è stato già definito, a partire dal ruolo da protagonista assegnato a Garko, attore di fiction di successo, mancano le comparse che faranno da “contorno” alle scene. La prima selezione è stata organizzata dalla società di produzione Maiora srl per giovedì 3 ottobre, con inizio alle 10: si andrà avanti sino alle 20, stando a quanto comunicato nella nota del casting director per la Puglia, Luigi Palmulli. Si proseguirà il 4 ottobre, sempre a Palazzo Granafei-Nervegna, dalle 9 alle 16.

Le comparse

Gli aspiranti attori dovranno portare una fotocopia del documento di riconoscimento (avanti e dietro), codice fiscale e fotocopia iban, curriculum vitae e materiale fotografico (se si tratta di persone che hanno alle spalle eventuali esperienze cinematografiche). E' l'occasione per chi ritiene di avere talento nella recitazione, per quanti sono sempre stati affascinati dal mondo del cinema e per chi, semplicemente, vuole divertirsi cimentandosi in una nuova esperienza.

Quanto alla presenza a Brindisi di Garko, resta il punto interrogativo. Impossibile avere conferma dalla produzione che mantiene il massimo riserbo per esigenze legate al set.