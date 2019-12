Boomdabash: Per un milione di auguri, canzone natalizia per Radio Deejay

BRINDISI – Da colonna sonora dei mesi estivi a sottofondo musicale del periodo di Natale: il successo dei Boomdabash, dal titolo “Per un milione”, è diventato “Per un milione di auguri”, cantato da tutte le voci di Radio Deejay.

Il brano

Il testo, riscritto in chiave natalizia, è stato presentato sui social questa mattina (3 dicembre). Sulla musica firmata dal gruppo, sono state inserire le parole di Francesco Lancia. Takagi e Ketra hanno sviluppato l’editing e il mixaggio del brano, destinato a diventare il tormentone del Natale, versione 2019.

Le voci sono tutte quelle dei componenti del gruppo di Radio Deejay, da quelle storiche alle new entry, con la partecipazione del Coro dei Musici Cantori di Milano, diretto da Loretta Martinez e Mauro Penacca.

I successi

Il brano originale dei Boomdabash "Per un milione" ha venduto oltre 150 mila copie dopo essere stato presentato al Festival della canzone italiana di Sanremo 2019 classificandosi undicesimo. Le radio hanno decretato il successo della canzone, assieme al pezzo Mambo salentino, cantato assieme ad Alessandra Amoroso, tre volte disco di platino. Il gruppo, nonostante gli impegni, è sempre molto legato al territorio brindisino e alle campagne sociali. Di recente, i Boomdabash sono stati testimonial del progetto Questo non è amore, promosso dalla Polizia di Stato e organizzato dalla questura di Brindisi in collaborazione con il Comune di Mesagne, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.