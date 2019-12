Natale: gli eventi in provincia di Brindisi

Ecco le locandine con la programmazione degli eventi natalizi per Brindisi e per i centri della provincia (in aggiornamento costante).

Brindisi

Il Natale a Brindisi è per grandi e piccoli: dai concerti di Raffaele Casarano, Eugenio Finardi e Bungaro, alle parate di Babbo Natale, i suoi aiutanti e i personaggi di Walt Disney. La magia del Natale partirà sabato 21 dicembre e regnerà fino al 6 gennaio.

Inoltre, con il contest fotografico sul tema della città a Natale pubblicando gli scatti su Instagram con #lelucidibrindisi2019, i tre più belli riceveranno una smart box .

Mesagne

Avete scritto la letterina a Babbo Natale? Affrettatevi, Babbo vi aspetta in Villa comunale, tra i mercatini di Natale, fino al 23 dicembre.

Tante le iniziative nella città messapica, quelle promosse dal Sum per concerti e spettacoli musicali, il programma “Scuole in festa”, dal 13 dicembre al 6 gennaio nel Castello e “Natale a Teatro”, fino al 4 gennaio.

San Michele Salentino

Concerti, spettacoli e teatro: ricco il programma natalizio di San Michele Salentino che entra nel vivo nella serata di giovedì 19 dicembre. Tanti gli eventi dedicati alle famiglie e alla beneficenza fino al 6 gennaio.

Francavilla Fontana

Anche a Francavilla vi attende il villaggio di Babbo Natale con elfi, zampognari e produzioni locali e artigianali dei mercatini: la programmazione “Incanto di Natale” vi stupirà con concerti, teatro e presepi. Volete essere premiati dal Duc? Acquistate nei negozi della Città degli Imperiali, piuttosto che nei centri commerciali, e partecipate alla lotteria cittadina.

Ostuni

Si chiama “Il luminoso Natale” e quest’anno porterà nella Città Bianca tanta luce e tanto colore grazie alla partnership con l’azienda di Giuseppe De Cagna, conosciuto in tutto il mondo per le sue luminarie. Non mancheranno nelle quattro aree tematiche i mercatini natalizi, gli spettacoli, le aree divertimento per i più piccoli e le vie dello shopping.

Carovigno

“Cittadini in Arte”, “Spaghetti in Piazza”, “Riciclattolo”: la città della “Nzegna ha allestito un programma natalizio a misura di bambino e famiglia, di solidarietà e beneficenza. Avete giocattoli che non usate più? Il 26 dicembre al Castello potete scambiarli con i vostri amici.

Tanto spazio ai presepi, alla musica de “I neri per caso” e al divertimento fino al 18 gennaio, con la tradizione della Focara a Serranova.

San Donaci

Tra pettolate benefiche, degustazioni di vino, presentazioni di libri e pianisti di fama internazionale, è pronto a partire il calendario del Natale in città. Partecipa anche tu alla lotteria di Natale e acquista gli oggetti natalizi realizzati dai bambini della scuola primaria di San Donaci: il ricavato sarà devoluto al reparto di oncologia pediatrica del Vito Fazzi di Lecce. Aiutiamoli!

Villa Castelli

“A Natale RestiAmo a Villa Castelli”: lo slogan del sindaco Giovanni Barletta è chiaro, gli eventi sono tanti e belli, dedichiamo il Natale alla nostra terra e alla nostra famiglia. Divertenti le iniziative per bambini e per gli adulti i concerti di Mietta e Capodanno in Piazza “Mai più Soli” con la musica e l’animazione di Ciccio Riccio.

Fasano

Presepi viventi, Notte bianca dei bambini, concerti di Natale e tombolata quiz: “Natale a Fasano 2019…tra le stelle” regala un’atmosfera unica e magica ai suoi cittadini e ai tanti turisti che ogni anno riempiono le vie del centro storico. Tra degustazioni di prodotti locali e mercatini natalizi, la magia del Natale è assicurata.

Ceglie Messapica

Teatro, concerti, esposizioni di opere, mercatini natalizi e “passeggiate culturali” per le famiglie nel centro storico: la città di Ceglie Messapica luccica della magia del Natale grazie a un ricco programma di eventi per grandi e piccoli. Avete scritto la lettera a Babbo Natale? Conoscete tutte le vie del centro storico? Affrettatevi, tra poco Natale e non perdete l’occasione di vivere la magia del borgo.

San Pietro Vernotico

Volete fare un giro sul trenino di Natale? Allora scegliete la magia di San Pietro Vernotico per il 22 dicembre. E tra concerti, mercati natalizi e presepe vivente, si arriverà ad assistere il 6 gennaio al corteo dei Re Magi. E anche della befana! E non dimenticate, quest’anno acquistate il regalo per Natale dai mercatini artigianali e dell’usato, tra una pettola e un bicchiere di vino.

San Vito dei Normanni

Il Natale a San Vito dei Normanni è “sostieni i commercianti, compra in città”. Ricco il programma natalizio di eventi partito nella giornata dell’Immacolata Concezione e che fino al 6 gennaio, tra concerti, laboratori d’arte, delizie e sapori, avvolgerà tutti, grandi e piccoli, nella calda atmosfera del Natale.

Torchiarolo

Danze, presepi, concerti e musiche natalizie: nella città di Torchiarolo si apre il sipario rosso sabato 21 dicembre con la festa natalizia per tutti i bambini e una grande sorpresa nella Sala Consiliare. Non fatevelo raccontare!

Cisternino

Pettolate, beneficenza, concerti musicali, tombolate e tornei di burraco: l’aria natalizia e i festeggiamenti nella città di Cisternino si respirano già dal 2 dicembre. Ogni sera un evento diverso, divertimento assicurato per grandi e piccoli fino al 12 gennaio.

Latiano

Tra strada dei sapori natalizi, gemellaggio studenti Latiano- Pompei, notte delle Lanterne e tanti alti, il calendario del Natale è davvero pieno. Spazio soprattutto ai bambini, alle giornate di beneficenza e pranzi solidali. La Pro Loco locale espone il proprio presepe vivente e il 6 gennaio tutti in piazza per assistere alla Cavalcata dei Re Magi.

