Vacanze nel Salento: Gianni Morandi va a trovare l'amico Al Bano

CELLINO SAN MARCO - Vacanze in Salento per Gianni Morandi, che oggi (martedì 7 luglio) è andato a trovare il suo amico Al Bano, nelle tenute Carrisi, a Cellino San Marco. Presente anche Loredana Lecciso, che ha posato insieme ai due cantanti in una foto ricordo pubblicata sul profilo istagram di Morandi. Il cantautore bolognese da giorni è in Puglia. In questi giorni ha visitato varie località, fra cui Lecce e i trulli di Alberobello, in compagnia della moglie.

