Coronavirus: numeri utili, supporto psicologico e consegne a domicilio

Brindisi

Recependo la richiesta formale avanzata dall’amministrazione comunale, i commercianti, gli artigiani e le loro associazioni di categoria, continuano a segnalare le attività che hanno attivato il servizio a domicilio.

Di seguito l’elenco aggiornato al 27 marzo che potrà essere implementato su segnalazione delle associazioni o direttamente dagli esercenti scrivendo all’indirizzo mail: michele.rotondo@comune.brindisi.it.

Per rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini, è opportuno che questi esercizi commerciali segnalino se è possibile pagare l’ordine attraverso servizi telematici (siti ed app specifiche) o con Pos Mobile.

Anche coloro che sono già inseriti in elenco potranno farlo inviando una mail al medesimo indirizzo.

Elenco attività con servizio a domicilio (aggiornato al 27 marzo 2020)

Supporto e ascolto psicologico gratuito

Il servizio è realizzato in collaborazione con il settore Servizi Sociali del Comune di Brindisi.

Elisa Polito, dal lunedì alla domenica dalle ore 9.00 alle 20.00, 3465121946, mail: elisapolito.psy@gmail.com

Vito Mauro Brugnola, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00, 340 3506577

Lucia Destino 349 6392945, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00

Mariella Errico, dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00,3920606601, e-mail: erricomariella@gmail.com

Ceglie Messapica

Il Comune della città in collaborazione con l’associazione di Protezione civile “Kailia” e le Caritas Parrocchiali, ha attivato l’iniziativa “Spesa solidale”.

All’interno delle attività aderenti in elenco, sarà disposto un carrello simbolico all’interno del quale i singoli clienti possano donare generi alimentari e beni primari (prodotti alimentari a lunga conservazione, prodotti per la prima infanzia, prodotti per l’igiene personale e della casa..).

Alla fine di ogni giornata, dal lunedì al giovedì, i volontari della Protezione civile, all’uopo autorizzati, muniti di un tesserino di riconoscimento e divisa, provvederanno alla raccolta dei beni alimentari e primari donati e alla distribuzione degli stessi ai centri Caritas di ciascuna Parrocchia del territorio, come di seguito dettagliato:

Lunedì - consegna presso Parrocchia “San Rocco”

Martedì - consegna presso Parrocchia “Maria Immacolata”

Mercoledì - consegna presso Parrocchia “SS. Assunta”

Giovedì - consegna presso Parrocchia “San Lorenzo”

Elenco attività spesa solidale

Supermercato Dok

Via Emilio Notte, 2- Zona 167

Supermercato Spam

Via Don Rocco Gallone, 18/B

Io casa

Vico 2° XX Settembre

Alimentari di Vitale Graziano

Via F.Argentieri,145

Suma - negozi quartiere

Via Catullo

Via A. Moro

Via Venezia

Supermercato A&O

Piazza De Gasperi,14

Via Amendola ,2

Smart supermercato

Via Sac. Cosimo Spina

Patrizia Mille Cose s.r.l.

Via F. Argentieri,151/153

Via Siracusa

Mesagne

Banco Alimentare, Auser: per informazioni e segnalazioni è possibile contattare l’ufficio Servizi sociali allo 0831776065 – dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il giovedì dalle ore 15 alle ore 18 – oppure l’Auser al numero 3687866268.

L’associazione “Croce Amica”, servizio relativo all’approvvigionamento dei medicinali su prescrizione medica: chiamare il numero 0831734840, oppure inviare un messaggio whatsapp al 3921322335.

Per il servizio relativo all’acquisto di alimenti e beni di prima necessità, il riferimento è l’associazione “Ser - Protezione Civile Mesagne”, contattando il numero 3286516718 o mandando una mail a: ass.radiocb@libero.it. Dalle ore 8 alle ore 10 saranno acquisite le richieste, dalle 10 alle 13 saranno svolte le commissioni richieste e dalle 15 in poi si provvederà alla consegna.

Servizi di assistenza per persone con disabilità, si possono contattare i Servizi sociali comunali allo 0831/776065 interno 3 e consultare il sito istituzionale del Comune di Mesagne.

Sostegno psicologico e personale, “Una Voce amica”: Anna Rita del Vecchio, 349 6714399 , lunedì mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12. Valentina Gatti, 347 4846379, tutti i giorni dalle 9 alle 19. Alessandra Lucia Campana, 333 6093007 tutti i giorni h25. Alessia Catalano, 347 9187929, dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

San Vito dei Normanni

Attivo il servizio di Supporto Psicologico Telefonico chiamando il numero verde 800 01 02 40 per combattere stress, tensioni e sovraccarico emotivo causati negli operatori sanitari dalla lotta alla epidemia da Covid-19.

Il servizio di Supporto Psicologico Telefonico è rivolto sia agli operatori sanitari che alle loro famiglie in tutta la Regione Puglia.

Sportello telefonico di primo ascolto

Lo sportello degli psicologi ha la finalità di dedicare attenzione agli aspetti psicologici ed emotivi dell’emergenza coronavirus, offrendo uno spazio di ascolto, accoglienza, confronto e sostegno ai cittadini.

Gli utenti potranno inviare un SMS o un messaggio Whatsapp ai numeri degli esperti i quali successivamente provvederanno a ricontattarli tramite chiamate telefoniche o video chiamate.

Dott.ssa Michela Cucci 3209465571

Dott.ssa Mariagrazia Mingolla 3498063251 – 3298830211 ( Whatsapp )

Dott.ssa Rita Verardi 3283860904

Dott. Andrea Tedesco 3467673396

Dott. Angelo Siciliano 3406814320

Dott.ssa Giovanna Urso 3471675126

Dott. Giuseppe Lapenna 3208718736

Latiano

Elenco delle attività che attuano la spesa a domicilio per far fronte all’emergenza Coronavirus. L'Assessorato ai Servizi Sociali comunica le attività commerciali del Comune di Latiano, che si sono rese disponibili ad effettuare il servizio di consegna a domicilio.

Il Servizio Comunale di Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili, fornito dalla Coop. “Europa” sarà garantito nelle giornate del martedì e del venerdì, per le prestazioni relative alla spesa alimentare e ritiro farmaci ed eventuale monitoraggio, per i soli anziani e disabili, privi di sostegno familiare. Si forniscono, inoltre, i contatti telefonici della Protezione Civile di Latiano: 0831 363872 – 338 2099199 e i contatti telefonici dell’Ufficio Servizi Sociali: 0831 7217230 – 0831 7217233 - 0831 7217234.

Farmacie

Farmacia De Franciscis - Via De Revel - tel. 0831 725317

Farmacia Colazzo - Via Ribezzi - tel. 389 0977695 - 0831 725067

Farmacia Bartolo Longo -Via Francavilla - tel.0831 721053

Farmacia Altavilla - Via Ten. A. Spinelli - tel. 0831 608067

Parafarmacia del Viale Cotrino - tel. 0831 1620771

Supermercati

Punto Simply -Via Francavilla - tel. 0831 726972 – 339 7571515 – 389 6365607

3D Market -Via della Libertà - tel. 0831 724214 – 335 5337541

Prodotti alimentari

Family Minimarket - Via Baracca - tel. 324 8930038

Salumeria La Bottega del Gusto - Via Della Libertà - tel. 340 6275497

Masseria Marangiosa - tel. 392 3411203

Ortofrutta

Natura Puglia di Santo Vacca e Figlio - Via Caduti in Guerra - tel. 393 3326157 – 345 2206829

Legumi, Ortaggi e Frutta Secca di Cosimo Ruggiero e Figlio - Via Pola - tel. 327 3599210 – 346 1642531

Frutteria Bruno - Via Francavilla - tel. 389 0678763

Prodotti Ortofrutticoli di Bevilacqua Antonio - Via Ribezzi - 320 3833017

I Sapori della Terra - Via Baracca - tel. 334 8993463

Carbon Frutta di Carbone Pasquale - tel. 338 2655153

Macellerie

Macelleria da Achille - Via Erc. D'Ippolito - tel. 347 4145336

Macelleria Menga - Via Osanna - tel. 320 0388789 (no sabato)

Pescheria

Il Pescatore - Via Della Libertà - tel. 327 7176944 - 340 8389720

Pescheria da Mino - Via A. Ribezzi - tel. 348 4637480

Biancheria

Intimamente Intimo - Via E. D’Ippolito - tel. 391 4672500

Liabel Store - Via Francavilla - tel. 347 7239224

Intimo di Rosa Angela Muri - Viale Fosse Ardeatine - tel. 389 3407968 - 327 5382358

Intimo di Cellino Palma - Via Torre S.Susanna - tel. 347 5637338

Ferramenta

Nuova 2M Utensili - Via Della Resistenza - tel. 347 2499103

Gioia Color - Via Manzoni - tel. 0831 1621608 – 338 6009970

Lu Cistinaru - Via Erc. D'Ippolito - tel. 0831 366484

Erboristeria

Alchemilla Erboristeria - Via Roma - tel. 320 3534265

Erboristeria La Magnolia - Via Torre S. Susanna - tel. 373 5509098

Bevande

Enoteca Vini Chisena - Via Einaudi - tel. 347 0540819

Enò - Via Della Libertà - tel. 328 9457222; 392 7763771

Enoteca Mirage - Viale Cotrino - tel. 348 3391757

Servizi di catering

Panetteria Sant’Antonio Mon Amour - Via F. D’Ippolito- tel. 327 8895212 – 320 0481131

Salumiamo - Via Roma - tel. 349 2742461

Bon Appetit Piatti Pronti - Via C. Battisti - tel. 320 4027167

Dolce Forno - Via Torre S.S. - tel. 346 3130433

La Boutique del Salume - Via Ten. A. Spinelli - tel. 342 3275112

Panificio San Giuseppe - Via De Franco - tel. 335 7167519

Panetteria di Di Potenza Vincenzo - Via della Libertà - tel. 345 6417298

Pizzeria La Fenice - Viale Fosse Ardeatine - tel. 329 0704525 - 329 5217922 - 0831 1593998

Voglia di Pane - Via G. Mazzini - tel. 389 7094058

Foto Tessere

D'Ambrosio Fotografia per foto tessere a domicilio - Via Torre S.Susanna - tel. 333 3566173

San Pietro Vernotico

È partita l’iniziativa "La spesa sospesa", promossa dalle tre Parrocchie e dalla Casa della Solidarietà. È semplicissimo: quando si fa la spesa basta lasciare qualche prodotto alimentare negli appositi contenitori predisposti vicino alle casse. Passeremo noi a ritirare. Per ora hanno aderito: Dok in via Lecce, Conad in via Palma, Coop in via Brindisi, Market (Gianni) in via De Gasperi. A breve comunichiamo anche gli altri supermercati.

