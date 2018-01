Nuovo piano di mobilità: tutto pronto, ecco le strisce blu in corso Garibaldi

BRINDISI – E’ tutto pronto per l’entrata in vigore del nuovo piano di mobilità, prevista inizialmente per i primi di gennaio, ma slittata a giovedì prossimo (1 febbraio) a causa di un ritardo nella fornitura dei parcometri. I tecnici della Brindisi Multiservizi stamani (domenica 28 gennaio) sono entrati in azione in corso Garibaldi per delimitare con strisce di vernice blu i 28 posti auto, per mezz’ora, previsti dal piano. Si tratta della sosta lampo al costo di un euro introdotta dai tecnici del Comune di Brindisi. Ma si potrà parcheggiare in corso Garibaldi solo dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 19,30. Questo per garantire il ricambio dei veicoli.

I residenti potranno rinnovare i loro permessi da giovedì 1 febbraio a venerdì 23 febbraio recandosi presso l’ufficio parcheggi della Multiservizi situato in via Provinciale San Vito 187, muniti di: libretto di circolazione, documento di riconoscimento per i permessi; attestato per gli abbonamenti. Stesso discorso vale per gli abbonamenti dei lavoratori e dei permessi per medici di base. Durante tale periodo saranno ritenuti validi i permessi e abbonamenti scaduti al 31 dicembre 2017. Da sabato 24 febbraio, per coloro che non hanno provveduto al rinnovo e che espongono ancora il permesso o l’abbonamento scaduto, sarà elevato il verbale di accertamento.

Il piano prevede complessivamente 217 stalli in più nella zona del Centro, 117 dei quali gratuiti, e tariffe differenti a seconda della zona: blu tradizionale con un euro l’ora, verde con disco orario e rossa a tariffa di due euro dopo la prima ora di sosta. Il principio posto a base dei radianti è quello della distanza: più ci si avvicina a Palazzo di città, cuore pulsante del centro, più il ticket aumenta, anche in base al periodo di sosta.“