Boomdabash e Alessandra Amoroso, nuovo singolo in arrivo

Lo hanno annunciato sui propri profili Instagram nella giornata di ieri, 8 giugno, Alessandra Amoroso e i Boomdabash: “Quest’estate ho voglia di … “Karaoke” con i miei fratelloni Boomdabash, da venerdì 12 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali”.

Torna la coppia che ha spopolato nell’estate 2019 con il tormentone “Mambo salentino” e con tutta probabilità la band salentina e la cantante sono pronti a conquistare lo stesso successo di una collaborazione già incoronata “disco d’oro”. Come già annunciato, il nuovo singolo si chiama Karaoke e sarà disponibile per l'ascolto a partire da venerdì 12 giugno.

“Prenotate l’ombrellone e le sdraio perché inizia l’estate” ha scritto Ketra, mentre guardando il primo minuto del video lancio di “Karaoke” si respira la bella e calda stagione con Alessandra Amoroso che, a bordo di un pullmino Wolkswagen di colore giallo anni ’60, raggiunge la band per intonare un brano che già convince e piace.

“Ora più che mai sentivamo il bisogno di condividere le nostre emozioni con qualcuno di veramente speciale, scrivono i Boomdabash sulla propria pagina facebook, ecco perché abbiamo richiamato la nostra amica Alessandra Amoroso. Stiamo affrontando tutti un periodo molto difficile e #Karaoke è un inno alla vita, un grido di speranza connotato da una passionale voglia di riscatto, come se fosse il primo giorno di una nuova estate. Un brano nato con lo spirito di far ballare, non importa se a casa o se in spiaggia, l’importante è lasciarsi trasportare dalle vibrazioni positive che solo la musica è in grado di regalarci”.