Silvestro, gatto scomparso da 36 giorni. Aiutiamo a ritrovarlo

BRINDISI – “Sono 36 giorni e di te nessuna notizia. Impossibile sparire nel nulla! Non voglio credere che non ci sei più. Forza Silvestro ritorna a casa”. Non si rassegna alla perdita dell’amata bestiola la proprietaria del gatto smarrito tra mercoledì 13 maggio e giovedì 14 maggio in zona Via del Geranio, nei pressi dell’aeroporto militare al quartiere Casale di Brindisi, e chiede aiuto per ritrovarlo.

La descrizione: maschio, di colore nero e bianco a pelo lungo - “come gatto Silvestro” - di 11 anni, “è un gatto di casa, non è abituato a vivere all'esterno. Per qualsiasi informazione e ritrovamento contattare il numero 349 7762500”.