Scarti di cantiere e rifiuti: degrado nelle aiuole di via Camillo Monaco

Scarti di un cantiere sono abbandonati da circa un anno in un'aiuola situata in via Camillo Monaco, al rione Commenda, a pochi passi dalla sede della Telecom e in prossimità di un piccola area verde attrezzata con giochi per bambini. Si tratta di blocchi di pietra che da quanto viene riferito da un cittadino non sono stati rimossi neanche dopo le operazioni di taglio dell'erba.Sempre nella stessa piazza, fazzoletti gettati per terra e cordoli di marciapiede dissestati. Incuria e degrado, insomma, abbondano in questo scorcio di periferia.