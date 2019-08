Erbacce, rifiuti e carcasse di topi: residenti esasperati in via Ligabue

Rifiuti, erbacce, carcasse di topi morti. Questo lo scenario da cui sono circondate le persone che risiedono in via Libague, al rione Paradiso, all’altezza di piazza Osvaldo Licini. I residenti sono costretti a chiudersi in casa per evitare l’odore nauseabondo che proviene dal marciapiede e dalle aiuole, invase dalle erbacce. Le stesse aiuole, ormai, sono state trasformate in discariche abusive in cui vengono gettati rifiuti di ogni tipo. Questo angolo di periferie, così come molte altre zone della città, versa nel degrado più assoluto.