Aiuole nel degrado in via Mantegna: "Da mesi non tagliano l'erba"

“Da mesi qui non si taglia l’erba”. La segnalazione di un cittadino sembra trovare un riscontro oggettivo nello stato di assoluto degrado in cui versano le aiuole di via Mantegna, nei pressi della scuola elementare, al rione Sant’Elia. Le erbacce crescono indisturbate, diventando terreno fertile per blatte e insetti di ogni tipo. Con l’arrivo dell’estate, i residenti temono anche ripercussioni di tipo igienico-sanitario. Per questo si chiede di intervenire al più presto, non solo sulla via principale ma anche nelle piazze interne, dove la situazione, da quanto riferito, è anche peggiore.