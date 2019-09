Ancora incendi di rifiuti a Tuturano: cittadini costretti a barricarsi in casa

A Tuturano nella frazione di Brindisi continuano gli incendi ad opera di ignoti balordi sui terreni anche intrisi di rifiuti con il risultato che gli abitanti sono costretti a barricarsi in casa e a subire i danni derivanti dal respirare un aria malsana e nel vedersi le case e le auto ricoperte dalla fuliggine.

Ieri (19 settembre) l'ennesimo intervento per un incendio che si sviluppava in via Macedonio, adiacente alla rotatoria che da Tuturano porta verso Mesagne richiesto alla sala operativa dei vigili del fuoco; al loro arrivo l'incendio si era autoestinto ma il danno ambientale ormai era stato compiuto.

Le case vicine con i balconi e terrazzi sporchi di fuliggine e i panni puliti stesi praticamente da lavare nuovamente. Purtroppo c'è la pessima abitudine anche ad opera di alcuni contadini e proprietari terrieri di accendere fuochi non controllati danneggiando la salute e creando molti disagi alla popolazione della frazione brindisina. Ma il danno è anche economico. I vigili del fuoco sprecano tempo prezioso e risorse pubbliche per qualcosa che non ha a che fare con il fato, ma con la stupidità e l'ignoranza della gente.