BRINDISI – Gli incivili, c’era da aspettarselo, si sono dati alla pazza gioia anche la notte di Capodanno. Alcuni di loro hanno imperversato in via Islanda, al rione Bozzano, dove sono state danneggiate le pattumelle per la raccolta dell’umido. Una di queste è stata letteralmente mandata in frantumi da un botto. Un residente ha segnalato l’accaduto alla redazione di BrindisiReport, rimarcando che si era in attesa dell’intervento del personale della ditta Ecotecnica.