Parcheggi per disabili occupati dagli incivili: "La polizia locale intervenga"

Tutti i parcheggi occupati da persone senza tagliando o pass, che fingono pure di non vederti anche se sono a bordo, gli ausiliari del traffico passano con le braccia dietro schiena, se non avessero la scritta sembrerebbe gente qualunque a passeggio. E quello che è grave è che proprietari delle auto magari sono al bar, e nel frattempo che loro vengono ti sei già dovuto spostare tu che ne avresti diritto perché dietro sembra che si scateni un finimondo di clacson. Chiedo maggior attenzione della Polizia Locale, e che vengano somministrate la dovute sanzioni anche se sono fermi (come si giutificheranno) da un minuto.